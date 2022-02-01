RFI: в столице Гвинеи-Бисау во время заседания правительства началась автоматная стрельба

В столице африканской страны Гвинея-Бисау около правительственного здания слышна стрельба, сообщает AFP. По информации Radio France Internationale, автоматная стрельба произошла во время заседания Совета министров под председательством президента Умаро Сиссако Эмбало.

Как сообщает радиостанция, заседание было прервано. Школы города закрыли.

В настоящее время в столице находится много военных, говорится в сообщении. У правительственных зданий выставлены кордоны.

О намерениях нападавших не сообщается.

31 января стало известно, что мятежные военные, которые пришли к власти в Буркина-Фасо, назначили своего лидера подполковника Поля-Анри Дамибу президентом страны и командующим вооружёнными силами.