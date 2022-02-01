RFI: в столице Гвинеи-Бисау во время заседания правительства началась автоматная стрельба

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В столице африканской страны Гвинея-Бисау около правительственного здания слышна стрельба, сообщает AFP. По информации Radio France Internationale, автоматная стрельба произошла во время заседания Совета министров под председательством президента Умаро Сиссако Эмбало.
RFI: в столице Гвинеи-Бисау во время заседания правительства началась автоматная стрельба
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Как сообщает радиостанция, заседание было прервано. Школы города закрыли.

В настоящее время в столице находится много военных, говорится в сообщении. У правительственных зданий выставлены кордоны.

О намерениях нападавших не сообщается.

31 января стало известно, что мятежные военные, которые пришли к власти в Буркина-Фасо, назначили своего лидера подполковника Поля-Анри Дамибу президентом страны и командующим вооружёнными силами.

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