Пришедшие к власти в Буркина-Фасо мятежники назначили своего лидера президентом

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Мятежные военные, которые пришли к власти в Буркина-Фасо, назначили своего лидера подполковника Поля-Анри Дамибу президентом страны и командующим вооружёнными силами. Об этом сообщает Burkina24.
Пришедшие к власти в Буркина-Фасо мятежники назначили своего лидера президентом
  • © AP Photo/Sophie Garcia

Как уточняется, объявление об этом пустили в эфир национального телевидения.

Вместе с этим были прекращены полномочия начальника Генштаба ВС и главы разведки страны с его заместителем, говорится в сообщении.

24 января СМИ сообщили, что президент Буркина-Фасо Рош Марк Каборе, предположительно, задержан военными и содержится в военном лагере в Уагадугу.

В тот же день военные заявили, что правительство страны распущено, президент отправлен в отставку, а действие Конституции приостановлено.

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