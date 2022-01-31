Пришедшие к власти в Буркина-Фасо мятежники назначили своего лидера президентом

Мятежные военные, которые пришли к власти в Буркина-Фасо, назначили своего лидера подполковника Поля-Анри Дамибу президентом страны и командующим вооружёнными силами. Об этом сообщает Burkina24.

Как уточняется, объявление об этом пустили в эфир национального телевидения.

Вместе с этим были прекращены полномочия начальника Генштаба ВС и главы разведки страны с его заместителем, говорится в сообщении.

24 января СМИ сообщили, что президент Буркина-Фасо Рош Марк Каборе, предположительно, задержан военными и содержится в военном лагере в Уагадугу.

В тот же день военные заявили, что правительство страны распущено, президент отправлен в отставку, а действие Конституции приостановлено.