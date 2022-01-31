Пришедшие к власти в Буркина-Фасо мятежники назначили своего лидера президентом
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Как уточняется, объявление об этом пустили в эфир национального телевидения.
Вместе с этим были прекращены полномочия начальника Генштаба ВС и главы разведки страны с его заместителем, говорится в сообщении.
#BurkinaFaso🇧🇫 Le Lieutenant-colonel Paul-Henri désormais #Président du #Faso, chef suprême des #armées👇👇👇https://t.co/DHJTOeEStY— Burkina 24 (@burkina24) January 31, 2022
24 января СМИ сообщили, что президент Буркина-Фасо Рош Марк Каборе, предположительно, задержан военными и содержится в военном лагере в Уагадугу.
В тот же день военные заявили, что правительство страны распущено, президент отправлен в отставку, а действие Конституции приостановлено.