Военные в Буркина-Фасо объявили о роспуске правительства и отставке президента страны

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Военные в Буркина-Фасо заявили, что правительство страны распущено, президент отправлен в отставку, а деятельность Конституции страны приостановлена.
Военные в Буркина-Фасо объявили о роспуске правительства и отставке президента страны
  • AP

Об этом информирует РИА Новости.

«Патриотическое движение для защиты и восстановления приняло решение 24 января 2022 года положить конец власти Рока Марка Кристена Каборе. Решение было принято с единственной целью — позволить нашей стране... объединить все силы, чтобы бороться за территориальную целостность своей страны», — заявили пришедшие к власти военные в своём первом обращении.

Они также отметили, что на территории страны вводится комендантский час с 21:00 до 05:00.

Также сообщается, что наземные и воздушные границы Буркина-Фасо временно закрываются.

Ранее в МИД России прокомментировали сообщения о военном перевороте в Буркина-Фасо.

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