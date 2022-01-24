Военные в Буркина-Фасо объявили о роспуске правительства и отставке президента страны
- AP
Об этом информирует РИА Новости.
«Патриотическое движение для защиты и восстановления приняло решение 24 января 2022 года положить конец власти Рока Марка Кристена Каборе. Решение было принято с единственной целью — позволить нашей стране... объединить все силы, чтобы бороться за территориальную целостность своей страны», — заявили пришедшие к власти военные в своём первом обращении.
Они также отметили, что на территории страны вводится комендантский час с 21:00 до 05:00.
Также сообщается, что наземные и воздушные границы Буркина-Фасо временно закрываются.
Ранее в МИД России прокомментировали сообщения о военном перевороте в Буркина-Фасо.