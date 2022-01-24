В МИД России прокомментировали сообщения о военном перевороте в Буркина-Фасо
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«В Москве обеспокоены существенным осложнением внутриполитической обстановки в этой дружественной нам африканской стране. Продолжаем внимательно следить за развитием ситуации, рассчитываем на ее скорейшую стабилизацию», — говорится в сообщении МИД.
Отмечается, что при волнениях в республике граждане России не пострадали.
«Рекомендуем россиянам временно воздержаться от поездок в Буркина-Фасо, не вызванных острой необходимостью», — добавили там.
Ранее СМИ сообщили, что президент Буркина-Фасо Рош Марк Каборе, предположительно, задержан военными и содержится в военном лагере в Уагадугу.