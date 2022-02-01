ЭКОВАС назвало инцидент со стрельбой в Гвинее-Бисау попыткой госпереворота
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«ЭКОВАС осуждает эту попытку государственного переворота и возлагает на военных ответственность за физическую неприкосновенность президента Умаро Сиссако Эмбало и членов его правительства», — говорится в сообщении.
Communiqué de la CEDEAO sur la Guinée Bissau pic.twitter.com/2ZSF60L1mQ— ECOWAS-CEDEAO (@ecowas_cedeao) February 1, 2022
Ранее СМИ сообщили, что в столице африканской страны Гвинея-Бисау около правительственного здания слышна стрельба.
По информации Radio France Internationale, автоматная стрельба произошла во время заседания Совета министров под председательством президента Умаро Сиссако Эмбало.