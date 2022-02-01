ЭКОВАС назвало инцидент со стрельбой в Гвинее-Бисау попыткой госпереворота

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Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) выступило с осуждением стрельбы около правительственного здания в столице Гвинеи-Бисау. Организация назвала произошедшее «попыткой государственного переворота».
ЭКОВАС назвало инцидент со стрельбой в Гвинее-Бисау попыткой госпереворота
  • © AP Photo/Rebecca Blackwell

«ЭКОВАС осуждает эту попытку государственного переворота и возлагает на военных ответственность за физическую неприкосновенность президента Умаро Сиссако Эмбало и членов его правительства», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что в столице африканской страны Гвинея-Бисау около правительственного здания слышна стрельба.

По информации Radio France Internationale, автоматная стрельба произошла во время заседания Совета министров под председательством президента Умаро Сиссако Эмбало.

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