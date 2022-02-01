Афросоюз потребовал от военных в Гвинее-Бисау прекратить попытки госпереворота

Африканский союз осудил попытку госпереворота в Гвинее-Бисау и потребовал от военных освободить удерживаемых чиновников.

«Председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат следит с обеспокоенностью за ситуацией в Гвинее-Бисау, которая характеризуется попыткой госпереворота против правительства страны», — говорится в сообщении.

Махамат призвал военных «немедленно вернуться в казармы и обеспечить физическую неприкосновенность президента Умаро Сиссоко Эмбало и членов его правительства».

Ранее СМИ сообщили, что в столице африканской страны Гвинея-Бисау около правительственного здания слышна стрельба.

По информации Radio France Internationale, автоматная стрельба произошла во время заседания совета министров под председательством президента Умаро Сиссоко Эмбало.

Экономическое сообщество стран Западной Африки выступило с осуждением стрельбы. Организация назвала произошедшее «попыткой государственного переворота».