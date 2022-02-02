В Кремле прокомментировали заявление Псаки, сравнившую Россию с лисой

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал высказывание пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, сравнившую Россию с лисой.
В Кремле прокомментировали заявление Псаки, сравнившую Россию с лисой
  • AP

«Всё-таки традиционно Россию с медведем сравнивали. И при всём желании он на крышу курятника залезть не может. Он слишком большой и тяжёлый для этого», — сказал Песков.

Ранее Псаки, комментируя ситуацию на Украине, сравнила Россию с лисой, кричащей с крыши курятника о страхе перед курами.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Украина является для США инструментом для сдерживания развития России.

Постпред России при Организации Объединённых Наций (ООН) Василий Небензя назвал ситуацию вокруг Украины попыткой Запада вбить клин в российско-украинские отношения.

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