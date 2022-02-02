Песков: Россия не публиковала ответ НАТО и США по гарантиям безопасности

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Россия не публиковала никаких документов, касающихся ответов США и НАТО на российские предложения по предоставлению Москве гарантий безопасности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в данном случае с публикацией соответствующих сообщений в газете El País «гадать на кофейной гуще» — не дело Кремля.
Песков: Россия не публиковала ответ НАТО и США по гарантиям безопасности
  • © Пресс-служба президента России

«Мы ничего не обнародовали, и я не хочу это комментировать. Это вам нужно обращаться в газету El País или к испанскому руководству, по крайней мере не к нам... Мы, конечно, видели (публикацию. — RT). Не забывайте, вчера президент дал общую концептуальную оценку полученным ответам в той части, которая касается принципиально важных вопросов для России», — сказал Песков журналистам.

26 января МИД России получил письменный ответ от США на предложения по гарантиям безопасности. Также ответ российской стороне передали представители НАТО.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Вашингтон не планирует обнародовать ответ.

Как сообщила 2 февраля испанская газета El País, документ оказался в её распоряжении.

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