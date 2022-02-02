Глава комитета бундестага заявила о сдержанной позиции ФРГ по поставкам оружия на Украину

Короткая ссылка
Германия придерживается сдержанной позиции в вопросе возможных поставок оружия на Украину, заявила глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
Глава комитета бундестага заявила о сдержанной позиции ФРГ по поставкам оружия на Украину
  • Gettyimages.ru

«Германия занимает здесь сдержанную позицию, в нашем коалиционном договоре мы согласовали отказ от поставки вооружения в регионы конфликта», — цитирует её РИА Новости.

По словам представителя бундестага, в ФРГ «не последуют призыву» и очень удивлены, что в Германии ведётся дискуссия на эту тему в медийной сфере, а не в обществе. 

Она подчеркнула, что, согласно опросу, 75% немцев критически относятся к поставкам оружия.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что Берлин не поставляет летального оружия Украине, однако это не отменяет возможность дальнейшего сотрудничества и поддержки в будущем.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что украинцы на десятилетия запомнят нежелание властей Германии поставлять оружие Киеву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить