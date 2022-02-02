Глава комитета бундестага заявила о сдержанной позиции ФРГ по поставкам оружия на Украину
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«Германия занимает здесь сдержанную позицию, в нашем коалиционном договоре мы согласовали отказ от поставки вооружения в регионы конфликта», — цитирует её РИА Новости.
По словам представителя бундестага, в ФРГ «не последуют призыву» и очень удивлены, что в Германии ведётся дискуссия на эту тему в медийной сфере, а не в обществе.
Она подчеркнула, что, согласно опросу, 75% немцев критически относятся к поставкам оружия.
Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что Берлин не поставляет летального оружия Украине, однако это не отменяет возможность дальнейшего сотрудничества и поддержки в будущем.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что украинцы на десятилетия запомнят нежелание властей Германии поставлять оружие Киеву.