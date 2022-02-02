Генсек ОДКБ Зась 16 февраля расскажет СБ ООН о работе миротворцев в Казахстане

Генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась 16 февраля в ходе выступления перед Советом Безопасности ООН расскажет об усилиях миротворческой миссии организации в Казахстане. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«16 февраля пройдут обсуждения о сотрудничестве между ООН и субрегиональными организациями, в нашем случае это Организация Договора о коллективной безопасности, по поддержанию международного мира и безопасности. Мы считаем важным информировать наших коллег о деятельности ОДКБ, о коллективных усилиях организации по стабилизации ситуации в Казахстане и в Центральной Азии в целом, заслушать брифинг генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася», — приводит слова Небензи ТАСС.

Он также сообщил, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил готовность выступить перед СБ по этому вопросу повестки.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что миротворческий опыт ОДКБ после ситуации в Казахстане больше применять не придётся.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что пребывание миротворческого контингента ОДКБ в республике было краткосрочным, но эффективным.

К настоящему времени в Россию вернулись все миротворцы, военная техника и вооружение ОДКБ, которые выполняли задачи в Казахстане.