Лавров выразил надежду, что миротворческий опыт ОДКБ больше применять не придётся

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Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что миротворческий опыт ОДКБ после ситуации в Казахстане больше применять не придётся. При этом он заявил, что в данной ситуации необходимо «держать порох сухим».
Лавров выразил надежду, что миротворческий опыт ОДКБ больше применять не придётся
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«Я очень надеюсь, что больше не придётся этот опыт применять, но надо держать порох сухим, если русскую пословицу применить», — отметил он на пресс-конференции. 

Лавров добавил, что в том числе по линии соответствующих структур ОКДБ делается всё необходимое, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций.

При этом он заявил, что необходимо быть готовыми, потому что «поползновений извне расшатать ситуацию и в Центральной Азии, и в других странах ОДКБ предостаточно».

RT ведёт трансляцию.

13 января президент России Владимир Путин заявил, что контингент ОДКБ выполнил свою задачу в Казахстане, российским миротворцам пора возвращаться домой.

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