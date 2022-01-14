Лавров выразил надежду, что миротворческий опыт ОДКБ больше применять не придётся
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«Я очень надеюсь, что больше не придётся этот опыт применять, но надо держать порох сухим, если русскую пословицу применить», — отметил он на пресс-конференции.
Лавров добавил, что в том числе по линии соответствующих структур ОКДБ делается всё необходимое, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций.
При этом он заявил, что необходимо быть готовыми, потому что «поползновений извне расшатать ситуацию и в Центральной Азии, и в других странах ОДКБ предостаточно».
RT ведёт трансляцию.
13 января президент России Владимир Путин заявил, что контингент ОДКБ выполнил свою задачу в Казахстане, российским миротворцам пора возвращаться домой.