Путин: российским миротворцам пора возвращаться из Казахстана
- AP
«В целом надо возвращаться домой — мы свою задачу выполнили», — сказал Путин в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.
Ранее Путин заявил о важной роли миротворцев ОДКБ в стабилизации ситуации в Казахстане.
12 января пресс-секретарь ОДКБ Владимир Занейтдинов отметил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Нур-Султане с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в республике.