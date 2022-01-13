Путин: российским миротворцам пора возвращаться из Казахстана

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Контингент ОДКБ выполнил свою задачу в Казахстане, российским миротворцам пора возвращаться домой, заявил президент России Владимир Путин.
Путин: российским миротворцам пора возвращаться из Казахстана
  • AP

«В целом надо возвращаться домой — мы свою задачу выполнили», — сказал Путин в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.

Ранее Путин заявил о важной роли миротворцев ОДКБ в стабилизации ситуации в Казахстане.

12 января пресс-секретарь ОДКБ Владимир Занейтдинов отметил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Нур-Султане с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в республике

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