В Минобороны Британии обеспокоены якобы усилением присутствия России в Латинской Америке

Заместитель министра обороны Соединённого Королевства Джеймс Хиппи выразил обеспокоенность с связи с возможным размещением российской военной инфраструктуры в Латинской Америке.

«Российское присутствие в регионе неоспоримо, речь идёт об осмысленной (политике. — RT)», — цитирует Хиппи ТАСС.

По его словам, политика Москвы в Латинской Америке «вызывает серьёзную обеспокоенность» у стран Запада.

Ранее помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон решительным образом ответит, если Россия разместит свои войска в Латинской Америке.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков, говоря о возможности размещения военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле, заявил, что не хочет ничего подтверждать или исключать.

Посол России Андрей Гуськов назвал возможное размещение военной инфраструктуры на Кубе деликатной темой.