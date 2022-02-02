В Минобороны Британии обеспокоены якобы усилением присутствия России в Латинской Америке

Короткая ссылка
Заместитель министра обороны Соединённого Королевства Джеймс Хиппи выразил обеспокоенность с связи с возможным размещением российской военной инфраструктуры в Латинской Америке.
В Минобороны Британии обеспокоены якобы усилением присутствия России в Латинской Америке
  • AFP
  • © YAMIL LAGE

«Российское присутствие в регионе неоспоримо, речь идёт об осмысленной (политике. — RT)», — цитирует Хиппи ТАСС.

По его словам, политика Москвы в Латинской Америке «вызывает серьёзную обеспокоенность» у стран Запада.

Ранее помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон решительным образом ответит, если Россия разместит свои войска в Латинской Америке.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков, говоря о возможности размещения военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле, заявил, что не хочет ничего подтверждать или исключать.

Посол России Андрей Гуськов назвал возможное размещение военной инфраструктуры на Кубе деликатной темой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить