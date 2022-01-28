Посол России назвал возможное размещение военной инфраструктуры на Кубе деликатной темой

Тема возможного размещения на Кубе российской военной инфраструктуры очень деликатная и заранее анонсироваться не может, заявил посол России на Кубе Андрей Гуськов.

«Относительно возможности размещения на Кубе российской военной инфраструктуры, учитывая деликатность данной темы, она не может анонсироваться заранее», — сказал он в комментарии РИА Новости.

По словам Гуськова, законы Кубы не предусматривают прямого запрета на размещение иностранной военной инфраструктуры на территории государства.

«Каких-либо положений, касающихся возможности размещения иностранных военных баз на территории Кубы, в Конституции республики не содержится», — пояснил он.

Ранее помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон решительным образом ответит, если Россия разместит свои войска в Латинской Америке.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков, говоря о возможности размещения военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле, заявил, что не хочет ничего подтверждать или исключать.