Посол России назвал возможное размещение военной инфраструктуры на Кубе деликатной темой
- Gettyimages.ru
«Относительно возможности размещения на Кубе российской военной инфраструктуры, учитывая деликатность данной темы, она не может анонсироваться заранее», — сказал он в комментарии РИА Новости.
По словам Гуськова, законы Кубы не предусматривают прямого запрета на размещение иностранной военной инфраструктуры на территории государства.
«Каких-либо положений, касающихся возможности размещения иностранных военных баз на территории Кубы, в Конституции республики не содержится», — пояснил он.
Ранее помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон решительным образом ответит, если Россия разместит свои войска в Латинской Америке.
Замглавы российского МИД Сергей Рябков, говоря о возможности размещения военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле, заявил, что не хочет ничего подтверждать или исключать.