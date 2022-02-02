Посол Келин отметил способность премьера Британии Джонсона «выживать в любых трудностях»

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Посол России в Лондоне Андрей Келин отметил способности премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона к «выживанию в любых трудностях».
Посол Келин отметил способность премьера Британии Джонсона «выживать в любых трудностях»
  • AP
  • © Jack Hill

«У Джонсона большие способности к выживанию в любых трудностях. Он не через один скандал прошёл, через целую массу», — сказал Келин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Ранее лидер британской оппозиции Кир Стармер призвал Джонсона уйти в отставку из-за публикации результатов расследования о вечеринках на Даунинг-стрит.

Джонсон принёс извинения в связи с инцидентом и отказался подавать в отставку.

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