Посол Келин отметил способность премьера Британии Джонсона «выживать в любых трудностях»
- AP
- © Jack Hill
«У Джонсона большие способности к выживанию в любых трудностях. Он не через один скандал прошёл, через целую массу», — сказал Келин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
Ранее лидер британской оппозиции Кир Стармер призвал Джонсона уйти в отставку из-за публикации результатов расследования о вечеринках на Даунинг-стрит.
Джонсон принёс извинения в связи с инцидентом и отказался подавать в отставку.