В Великобритании призвали к отставке премьера Джонсона из-за вечеринки с его участием

Лидер британской оппозиции Кир Стармер призвал премьер-министра Бориса Джонсона уйти в отставку из-за публикации результатов расследования о вечеринках на Даунинг-стрит.

«Постоянно нарушая правила, премьер-министр держал нас всех за дураков, он проявил неуважение к самопожертвованию людей (во время пандемии. — RT), он показал, что не соответствует занимаемой должности», — цитирует ТАСС Стармера.

По его словам, «британцы никогда не верили ни единому слову Джонсона и думают, что премьер-министр должен сделать достойный шаг и уйти в отставку».

Ранее в опубликованном канцелярией британского премьера Бориса Джонсона отчёте по итогам внутренней проверки сообщалось, что ряд собраний на Даунинг-стрит нарушали правила локдауна.

25 января Скотленд-Ярд объявил, что проведёт расследование в связи с продолжающей поступать информацией о нарушении коронавирусных ограничений в канцелярии Бориса Джонсона.

12 января Джонсон принёс извинения за участие в вечеринке. При этом, как заявил премьер, он считал, что это было «рабочим мероприятием».