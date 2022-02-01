Посольство: прямой угрозы безопасности дипмиссии России в Гвинее-Бисау нет

Прямой угрозы безопасности посольства России в Гвинее-Бисау, где, предположительно, была предпринята попытка госпереворота, нет. Об этом сообщили ТАСС в российской дипмиссии.

AFP

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«Прямая угроза безопасности посольства и российским гражданам отсутствует», — сказали там. Ранее СМИ сообщили, что в столице африканской страны Гвинея-Бисау около правительственного здания слышна стрельба. По информации Radio France Internationale, автоматная стрельба произошла во время заседания совета министров под председательством президента Умаро Сиссоко Эмбало. Экономическое сообщество стран Западной Африки выступило с осуждением стрельбы. Организация назвала произошедшее «попыткой государственного переворота». Также Африканский союз осудил попытку госпереворота и потребовал от военных освободить удерживаемых чиновников.