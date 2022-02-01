Глава МИД Лавров: Запад пытается предать забвению принцип неделимости безопасности

Запад пытается полностью забыть о ключевом принципе неделимости безопасности и проигнорировать документы, не допускающие укрепление собственной безопасности за счёт безопасности других стран, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он отметил, что в отдельном послании всем министрам иностранных дел ОБСЕ подробно изложил позицию Москвы на этот счёт.

«Они буквально возводят во главу угла исключительно принцип свободы выбора союзов, полностью игнорируя условие, которое было на высшем уровне согласовано, о недопустимости ущемлять при этом безопасность других государств», — сказал Лавров.

Россию тревожит, что и другие страны НАТО, например, Франция, заявляют о необходимости обеспечения безопасности на основе документов, которые предшествовали принятию Стамбульской хартии и Астанинской декларации.

Эти страны, отметил Лавров, цитируют документ парижского саммита ОБСЕ 1990-го года, в котором не было требования не укреплять свою безопасность за счёт безопасности других стран.

«Иными словами, этот ключевой принцип международного права, согласованный на евроатлантическом пространстве, наши западные коллеги пытаются попросту даже не проигнорировать, а предать полному забвению», — добавил он.

Чтобы этого не произошло, министр «подробно описал» в отдельном послании Западу позицию России, рассказал Лавров.

26 января МИД России получил письменный ответ от США по предложениям о гарантиях безопасности. Также ответ российской стороне передали и представители НАТО.

Как отметил российский президент Владимир Путин, в ответах США и НАТО на предложения Москвы о гарантиях безопасности не учтены принципиальные озабоченности России.