Путин: в ответах США и НАТО не учтены принципиальные озабоченности России
- AP
«Вместе с тем обращено внимание, что в американском и натовском ответах так и не были учтены принципиальные озабоченности России...» — заявили в Кремле.
Речь идёт о недопущении расширения Североатлантического альянса, отказе от размещения ударных систем возле границ России и возвращении военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия — НАТО.
Также в сообщении говорится, что был проигнорирован и ключевой вопрос о том, «как США и их союзники намерены следовать зафиксированному в базовых документах ОБСЕ и Россия — НАТО принципу неделимости безопасности», который предусматривает, что никто не должен укреплять свою безопасность за счёт безопасности других стран.
Также Путин заявил Макрону, что полученные от США и НАТО ответы будут изучены, после чего Россия определится с дальнейшими действиями.
26 января МИД России получил письменный ответ от США по предложениям о гарантиях безопасности. Также ответ российской стороне передали и представители НАТО.
Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не планируют обнародовать текст документа.