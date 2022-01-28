Путин: в ответах США и НАТО не учтены принципиальные озабоченности России

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что в ответах США и НАТО на предложения Москвы о гарантиях безопасности не учтены принципиальные озабоченности России.

«Вместе с тем обращено внимание, что в американском и натовском ответах так и не были учтены принципиальные озабоченности России...» — заявили в Кремле.

Речь идёт о недопущении расширения Североатлантического альянса, отказе от размещения ударных систем возле границ России и возвращении военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия — НАТО.

Также в сообщении говорится, что был проигнорирован и ключевой вопрос о том, «как США и их союзники намерены следовать зафиксированному в базовых документах ОБСЕ и Россия — НАТО принципу неделимости безопасности», который предусматривает, что никто не должен укреплять свою безопасность за счёт безопасности других стран.

Также Путин заявил Макрону, что полученные от США и НАТО ответы будут изучены, после чего Россия определится с дальнейшими действиями.

26 января МИД России получил письменный ответ от США по предложениям о гарантиях безопасности. Также ответ российской стороне передали и представители НАТО.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не планируют обнародовать текст документа.