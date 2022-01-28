Путин и Макрон обсудили по телефону вопрос о предоставлении России гарантий безопасности
- AP
«Главной же темой беседы стал вопрос о предоставлении России долгосрочных, юридически закреплённых гарантий безопасности, в том числе на фоне недавних российско-американских переговоров в Женеве и встречи в рамках Совета Россия — НАТО в Брюсселе», — сообщила пресс-служба Кремля.
Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва изучает ответ Вашингтона на предложения по гарантиям безопасности.