Путин и Макрон обсудили по телефону вопрос о предоставлении России гарантий безопасности

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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, главной темой которого стали предложения Москвы по предоставлению гарантий безопасности. В частности, российский лидер рассказал собеседнику, что полученные от США и НАТО ответы будут изучены, после чего Россия определится с дальнейшими действиями.
Путин и Макрон обсудили по телефону вопрос о предоставлении России гарантий безопасности
  • AP

«Главной же темой беседы стал вопрос о  предоставлении России долгосрочных, юридически закреплённых гарантий безопасности, в том числе на фоне недавних российско-американских переговоров в Женеве и встречи в рамках Совета Россия — НАТО в Брюсселе», — сообщила пресс-служба Кремля.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва изучает ответ Вашингтона на предложения по гарантиям безопасности.

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