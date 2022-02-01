В МИД Японии выразили опасение, что ситуация вокруг Украины может резко измениться

Ситуация вокруг Украины может резко измениться, несмотря на дипломатические усилия сторон. Об этом заявил в ходе пресс-конференции глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси.

«Несмотря на дипломатические усилия заинтересованных стран, есть вероятность, что ситуация (вокруг Украины. — RT) может резко измениться», — приводит его слова ТАСС.

Хаяси заявил о намерении властей Японии продолжить сотрудничество по этому вопросу с международным сообществом, в первую очередь — со странами G7.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Запад сам нагнетает напряжённость риторикой и провоцирует эскалацию.

Министр обороны Украины Алексей Резников также призвал не паниковать из-за «возможной эскалации на границе страны». По его словам, подтверждений этому нет.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.