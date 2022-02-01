Госсекретарь США Блинкен обсудил с главой МИД Израиля ситуацию вокруг Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонный разговор с главой МИД Израиля Яиром Лапидом, в ходе которого стороны обсудили ситуацию вокруг Украины.

«Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили прочные отношения США и Израиля и общие вызовы, в том числе риск дальнейшей агрессии России в отношении Украины, а также угрозы, которые представляет Иран», — говорится в заявлении на сайте Госдепа.

Предметом обсуждения политиков также стали вопросы палестино-израильского урегулирования.

Ранее Блинкен провёл телефонный разговор с главой МИД Египта Самехом Шукри, в ходе которого обсудил ситуацию вокруг Украины.

Глава СНБО Алексей Данилов отметил, что Украина не видит оснований говорить о планах «полномасштабного вторжения» со стороны России, поскольку передвижение войск на границе фиксируется давно.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.