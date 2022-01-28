Госсекретарь Блинкен обсудил с главой МИД Египта ситуацию вокруг Украины

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Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонный разговор с главой МИД Египта Самехом Шукри, в ходе которого стороны обсудили ситуацию вокруг Украины.

«Госсекретарь и министр иностранных дел обменялись взглядами относительно недавних событий, касающихся Украины, поддержки выборов в Ливии и вопросов, связанных с регионом и двусторонними отношениями», — говорится в заявлении на сайте Госдепартамента.

В ходе переговоров Блинкен подчеркнул важность соблюдения прав человека для двусторонних отношений.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что Соединённые Штаты изучают варианты оказания Украине дополнительной финансовой поддержки.

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