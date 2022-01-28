Байден заявил Зеленскому, что США рассматривают новые финансовые меры поддержки Украины
- AP
- © Adam Schultz/The White House
«Президент Байден отметил, что в прошлом году США предоставили Украине более $1,5 млрд в качестве помощи в сфере развития и гуманитарной помощи и сейчас изучают возможность оказания дополнительной макроэкономической поддержки в условиях давления, вызванного наращиванием Россией военной мощи», — говорится в сообщении на сайте Белого дома.
Байден также заявил о готовности США и западных партнёров решительно отреагировать в случае возможной эскалации ситуации вокруг Украины.
Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби объявил о поставках Украине нового пакета военной помощи.
В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединённые Штаты намерены продолжить оказывать военную помощь Украине.
По её словам, всего с 2014 года США выделили Украине $2,7 млрд.