В Пентагоне объявили о поставках Украине нового пакета военной помощи

Соединённые Штаты начинают поставку нового пакета военной помощи Украине, в который входят и летальные вооружения. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Мы на старте поставок совершенно нового пакета... помощи... Как я говорил, было отправлено три партии, готовятся новые поставки. Мы пытаемся понять, можно ли их ускорить», — приводит РИА Новости его слова.

Кирби не раскрыл, какое именно вооружение планируют поставить, но уточнил, что речь идёт о «летальных и нелетальных» средствах.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединённые Штаты намерены продолжить оказывать военную помощь Украине. За 2021 год Вашингтон выделил Киеву $650 млн.

По её словам, всего с 2014 года США выделили Украине $2,7 млрд.