Политолог Мезюхо прокомментировал слова Небензи о вмешательстве США в дела России

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Дарья Ускова
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT слова постпреда России при ООН Василия Небензи о том, что заявления США о перемещении войск на российской территории — это вмешательство во внутренние дела России.
Политолог Мезюхо прокомментировал слова Небензи о вмешательстве США в дела России
  • © РИА Новости / Нэнси Сисель

«Абсолютно бездоказательно Запад продолжает распространять слухи о якобы планах России по захвату украинских территорий», — пояснил эксперт.

По его словам, одновременно с ведением переговоров по гарантиям безопасности США пытаются использовать трибуну ООН для того, чтобы и далее распространять недостоверную информацию о ситуации вокруг Украины.

«Американская сторона, мягко говоря, ведёт себя недипломатично, демонстрируя российской стороне, что никаких чётких договорённостей по вопросам глобальной безопасности быть не может», — добавил Мезюхо.

Выражая согласие с позицией постпреда России при ООН, он подчеркнул, что распространяемые Соединёнными Штатами антироссийские фейки действительно можно считать вмешательством во внутренние дела нашего государства.

Ранее постпред России при ООН Небензя назвал заявления США о перемещении войск на российской территории «неприемлемым вмешательством в дела нашего государства» и «попыткой введения в заблуждение международного сообщества относительно истинного положения дел в регионе».

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