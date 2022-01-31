Небензя назвал заявления США о перемещении войск на российской территории вмешательством
- globallookpress.com
«Делегация США... указала, что рассматривает расположение российских войск на российской же территории в качестве угрозы международному миру и безопасности. Это является не только неприемлемым вмешательством в дела нашего государства, но и попыткой введения в заблуждение международного сообщества относительно истинного положения дел в регионе», — сказал Небензя.
По его словам, по сути предлагается созвать заседание СБ ООН из-за домыслов и безосновательных обвинений.
В Нью-Йорке по запросу США проходит заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины.