Посол России Келин: Москва рассчитывает на восстановление отношений с Британией

Россия рассчитывает на восстановление отношений с Великобританией, в том числе политических. Об этом заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин.

«Это серьёзная, крупная страна, обладающая ядерным оружием, одна из крупнейших экономик европейских. Так что мы не будем от этого всего отмахиваться», — цитирует РИА Новости Келина.

По его словам, Москва «рассчитывает на восстановление нормальных отношений — не только в экономической, социальной и гуманитарной сферах, но и политике».

Посол подчеркнул, что улучшение отношений двух стран «было бы в интересах» всех сторон.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Франция и Германия с тревогой наблюдают за агрессивной политикой Великобритании в отношении России.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс подтвердила, что Лондон на этой неделе введёт санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Украины.