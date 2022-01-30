FT: Франция и Германия встревожены агрессивной политикой Британии по отношению к России

Франция и Германия с тревогой наблюдают за агрессивной политикой Великобритании в отношении России. Об этом пишет колумнист Financial Times Анн-Сильвен Шассани.

«В то время как Берлин и Париж... предпочитают более сдержанную дипломатию в отношении Москвы, Лондон полностью принял курс США, снабжает Киев противотанковыми установками и заявляет о неминуемом вторжении на Украину», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Франция и Германия «с беспокойством наблюдают за тем, как Великобритания утверждает себя в роли активного союзника США».

Кроме того, Шассани добавила, что кризис в Восточной Европе может привести к расколу Запада на два лагеря.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс подтвердила, что Лондон на следующей неделе введёт санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Украины.