FT: Франция и Германия встревожены агрессивной политикой Британии по отношению к России

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Франция и Германия с тревогой наблюдают за агрессивной политикой Великобритании в отношении России. Об этом пишет колумнист Financial Times Анн-Сильвен Шассани.
FT: Франция и Германия встревожены агрессивной политикой Британии по отношению к России
  • AP
  • © Markus Schreiber

«В то время как Берлин и Париж... предпочитают более сдержанную дипломатию в отношении Москвы, Лондон полностью принял курс США, снабжает Киев противотанковыми установками и заявляет о неминуемом вторжении на Украину», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Франция и Германия «с беспокойством наблюдают за тем, как Великобритания утверждает себя в роли активного союзника США».

Кроме того, Шассани добавила, что кризис в Восточной Европе может привести к расколу Запада на два лагеря.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс подтвердила, что Лондон на следующей неделе введёт санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Украины.

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