Британский премьер Борис Джонсон отменил визит в Японию из-за «ситуации вокруг Украины»

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил запланированный визит в Японию, говорится в заявлении Kyodo со ссылкой на источники в правительстве.

«Как сообщили несколько источников, японская и британская стороны вели приготовления, но Великобритания выступила с предложением об отмене визита в Японию в связи с ростом напряжённости ситуации вокруг Украины», — приводит РИА Новости сообщение издания.

Ранее Джонсон выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины на фоне доклада об обстановке на границе государства с Россией. Он призвал Москву «избежать безрассудного и катастрофического вторжения».

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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