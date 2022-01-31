Британский премьер Борис Джонсон отменил визит в Японию из-за «ситуации вокруг Украины»
«Как сообщили несколько источников, японская и британская стороны вели приготовления, но Великобритания выступила с предложением об отмене визита в Японию в связи с ростом напряжённости ситуации вокруг Украины», — приводит РИА Новости сообщение издания.
Ранее Джонсон выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины на фоне доклада об обстановке на границе государства с Россией. Он призвал Москву «избежать безрассудного и катастрофического вторжения».
В декабре 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.
В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.