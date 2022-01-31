В Минобороны Японии заявили об угрозе международному сообществу из-за ракетных пусков КНДР

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Ракетные пуски со стороны КНДР и растущий потенциал ракетных технологий Северной Кореи несут прямую угрозу безопасности всего международного сообщества, заявил глава Минобороны Японии Нобуо Киси.

«Провокационные ракетные пуски Северной Кореи являются совершенно непростительными. Подобные пуски и рост ракетных технологий Северной Кореи несут угрозу безопасности не только нашей страны и региона, но и всего международного сообщества», — цитирует его ТАСС.

Министр отметил, что в Японии продолжают анализировать информацию по последнему ракетному пуску. По словам Киси, Токио продолжит активное сотрудничество с Вашингтоном по вопросу КНДР и укрепление оборонительных способностей страны.

Ранее в Пхеньяне подтвердили информацию о пуске баллистической ракеты средней дальности Hwasong-12 в воскресенье, 30 января. 

Правительство Японии выразило протест. По словам генсекретаря кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, ракета преодолела 800 км.

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