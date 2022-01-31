В ОАЭ сбили запущенную хуситами из Йемена баллистическую ракету

В Минобороны ОАЭ сообщили об уничтожении запущенной из Йемена хуситами баллистической ракеты, при падении осколков снаряда никто не пострадал.

«Министерство обороны объявляет об уничтожении баллистической ракеты, запущенной в сторону ОАЭ террористической группировкой хуситов», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Ещё две ракеты хуситов системы ПВО ОАЭ перехватили в районе Абу-Даби на прошлой неделе. О пострадавших не сообщалось.

Ранее йеменские хуситы (члены шиитского движения «Ансар Аллах») пригрозили Объединённым Арабским Эмиратам создать «реальную опасность для их экономики и иностранных инвестиций», если они «продолжат агрессию».