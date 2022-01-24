В ОАЭ сообщили об уничтожении двух запущенных по Абу-Даби ракет
«Министерство обороны объявило, что его средства ПВО перехватили и уничтожили две баллистические ракеты, выпущенные террористической группировкой хуситов», — говорится в сообщении.
Пострадавших нет.
В ведомстве отметили, что принимают все необходимые меры для защиты государства от любых атак.
Ранее йеменские хуситы (члены шиитского движения «Ансар Аллах») пригрозили Объединённым Арабским Эмиратам создать «реальную опасность для их экономики и иностранных инвестиций», если они «продолжат агрессию».