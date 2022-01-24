В ОАЭ сообщили об уничтожении двух запущенных по Абу-Даби ракет

Системы ПВО ОАЭ перехватили в районе Абу-Даби две ракеты, запущенные хуситами. Об этом информирует государственное агентство WAM со ссылкой на Минобороны страны.

«Министерство обороны объявило, что его средства ПВО перехватили и уничтожили две баллистические ракеты, выпущенные террористической группировкой хуситов», — говорится в сообщении.

Пострадавших нет.

В ведомстве отметили, что принимают все необходимые меры для защиты государства от любых атак.

Ранее йеменские хуситы (члены шиитского движения «Ансар Аллах») пригрозили Объединённым Арабским Эмиратам создать «реальную опасность для их экономики и иностранных инвестиций», если они «продолжат агрессию».