Нуланд назвала бессмысленным введение превентивных санкций против России

Администрация Соединённых Штатов считает бессмысленным введение санкций против России до её «вторжения» на Украину. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд,

«Сдерживание работает лучше всего тогда, когда есть некоторая стратегическая неопределённость относительно того, что именно мы собираемся делать», — цитирует РИА Новости Нуланд.

Она подчеркнула, что санкции предполагают введение экономических мер: экспортный контроль и меры против российских элит.

«Но если мы их раскроем сейчас, тогда Россия сможет начать принимать меры по смягчению последствий — и нам это кажется бессмысленным», — добавила Нуланд.

По её словам, разрабатываемые санкции должны «нанести мощный удар» по России.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что угрозы США о санкциях против России и их возможное введение будет эквивалентно разрыву отношений.

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что американская администрация не хотела бы вводить против России санкции в связи с украинским кризисом, однако готова к таким мерам в случае провала дипломатического урегулирования.

Высокопоставленный представитель администрации США в ходе телефонного брифинга отметил, что американская сторона готовит одновременное, а не поэтапное введение санкций в отношении России в случае эскалации вокруг Украины.