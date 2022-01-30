Нуланд назвала бессмысленным введение превентивных санкций против России
- AP
- © Susan Walsh
«Сдерживание работает лучше всего тогда, когда есть некоторая стратегическая неопределённость относительно того, что именно мы собираемся делать», — цитирует РИА Новости Нуланд.
Она подчеркнула, что санкции предполагают введение экономических мер: экспортный контроль и меры против российских элит.
«Но если мы их раскроем сейчас, тогда Россия сможет начать принимать меры по смягчению последствий — и нам это кажется бессмысленным», — добавила Нуланд.
По её словам, разрабатываемые санкции должны «нанести мощный удар» по России.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что угрозы США о санкциях против России и их возможное введение будет эквивалентно разрыву отношений.
Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что американская администрация не хотела бы вводить против России санкции в связи с украинским кризисом, однако готова к таким мерам в случае провала дипломатического урегулирования.
Высокопоставленный представитель администрации США в ходе телефонного брифинга отметил, что американская сторона готовит одновременное, а не поэтапное введение санкций в отношении России в случае эскалации вокруг Украины.