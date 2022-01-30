«Рёнхап»: запущенная КНДР ракета превысила скорость звука в 16 раз
- AP
«Максимальная скорость ракеты достигала 16 чисел Маха, что в 16 раз быстрее скорости звука», — говорится в заявлении.
Уточняется, что снаряд был похож на ракету «Хвасон-12», которую Северная Корея испытывала в 2017 году.
Ранее сообщалось, что Северная Корея запустила снаряд в сторону Японского моря.
Правительство Японии выразило КНДР протест в связи с пуском ракеты.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал запуск ракеты КНДР нарушением резолюций Совета Безопасности Организации Объединённых Наций.