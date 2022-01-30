В посольстве США гражданам вновь рекомендовали покинуть территорию Украины

В посольстве США в Киеве вновь призвали американских граждан покинуть территорию Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте американского посольства.

«Ситуация с безопасностью на Украине по-прежнему остаётся непредсказуемой из-за возросших угроз военных действий России и может ухудшиться без предупреждения. Гражданам США на Украине следует рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства», — отмечается в сообщении.

В американском посольстве предложили возможные маршруты эвакуации через Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдавию.

Ранее американский Госдепартамент разрешил добровольный отъезд с территории Украины некоторым сотрудникам посольства США в Киеве и членам их семей.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что заявлениями об эвакуации дипломатов Запад нагнетает истерику вокруг Украины.