Генсек кабмина Японии Мацуно заявил, что запущенная КНДР ракета пролетела около 800 км

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно прокомментировал запуск КНДР ракеты в сторону Японского моря. По его данным, снаряд преодолел расстояние 800 км.

«Мы полагаем, что она (ракета. — RT) преодолела расстояние 800 км, достигнув максимальной высоты полёта в 2 тыс. км. Время полёта — около 30 минут. Вхождения в исключительную экономическую зону Японии не зафиксировано», — приводит его слова РИА Новости.

Мацуно допустил, что военные КНДР произвели запуск баллистической ракеты средней дальности.

Ранее сообщалось, что Северная Корея запустила снаряд в сторону Японского моря.

Правительство Японии выразило КНДР протест в связи с пуском ракеты.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о намерении провести заседание Совета национальной безопасности после ракетного запуска Северной Кореи.