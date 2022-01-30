Генсек кабмина Японии Мацуно заявил, что запущенная КНДР ракета пролетела около 800 км
- AP
«Мы полагаем, что она (ракета. — RT) преодолела расстояние 800 км, достигнув максимальной высоты полёта в 2 тыс. км. Время полёта — около 30 минут. Вхождения в исключительную экономическую зону Японии не зафиксировано», — приводит его слова РИА Новости.
Мацуно допустил, что военные КНДР произвели запуск баллистической ракеты средней дальности.
Ранее сообщалось, что Северная Корея запустила снаряд в сторону Японского моря.
Правительство Японии выразило КНДР протест в связи с пуском ракеты.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о намерении провести заседание Совета национальной безопасности после ракетного запуска Северной Кореи.