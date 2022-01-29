В Госдуме прокомментировали намерение Байдена направить войска в Восточную Европу

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Дарья Ускова
Депутат Госдумы Олег Морозов в беседе с RT прокомментировал сообщение о готовности президента США Джо Байдена в ближайшее время направить несколько тысяч американских военных в Восточную Европу на фоне ситуации вокруг Украины.
В Госдуме прокомментировали намерение Байдена направить войска в Восточную Европу
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По мнению депутата, заявление президента США является продолжением информационной войны. В случае реального конфликта между Россией и Украиной установленная численность американского военного контингента ничего не решит, считает Морозов.

«Совершенно понятно, что это инструмент давления, инструмент той же пропагандистской войны, показывающий, что якобы американцы действительно всерьёз обеспокоены так называемой российской агрессией... Хотя мы все уже слышали заявления США и НАТО о том, что никто воевать за Украину не станет», — пояснил эксперт.

Как подчеркнул собеседник RT, целью такой демонстрации «военной решимости» со стороны Соединённых Штатов является попытка оказать давление на Россию.

Ранее Байден рассказал о намерении направить тысячи американских военнослужащих в страны Прибалтики и Восточной Европы на фоне ситуации вокруг Украины.

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