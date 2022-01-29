Байден уточнил численность направляемых в Восточную Европу войск США

Президент США Джо Байден рассказал, что число направляемых в Восточную Европу американских военнослужащих будет небольшим. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Я отправлю войска США в Восточную Европу... в ближайшее время. Немного», — передаёт заявление РИА Новости.

Отмечается, что в общей сложности в состоянии повышенной готовности к усилению «восточного фланга» НАТО находятся 8,5 тыс. военных США.

Ранее Байден рассказал о намерении направить тысячи американских военнослужащих в страны Прибалтики и Восточной Европы на фоне ситуации вокруг Украины.

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT информацию газеты The New York Times о том, что США рассматривают идею направить войска в Европу из-за ситуации вокруг Украины.

Позднее Байден заявил, что американские войска в ближайшее время будут переброшены в Восточную Европу и страны НАТО.