Байден уточнил численность направляемых в Восточную Европу войск США

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Президент США Джо Байден рассказал, что число направляемых в Восточную Европу американских военнослужащих будет небольшим. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
Байден уточнил численность направляемых в Восточную Европу войск США
  • AFP
  • © JEFF SWENSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Я отправлю войска США в Восточную Европу... в ближайшее время. Немного», — передаёт заявление РИА Новости.

Отмечается, что в общей сложности в состоянии повышенной готовности к усилению «восточного фланга» НАТО находятся 8,5 тыс. военных США.

Ранее Байден рассказал о намерении направить тысячи американских военнослужащих в страны Прибалтики и Восточной Европы на фоне ситуации вокруг Украины.

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT информацию газеты The New York Times о том, что США рассматривают идею направить войска в Европу из-за ситуации вокруг Украины.

Позднее Байден заявил, что американские войска в ближайшее время будут переброшены в Восточную Европу и страны НАТО.

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