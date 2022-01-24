Политолог Мезюхо назвал провокацией возможность отправки США войск в Европу из-за Украины

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT информацию газеты The New York Times о том, что США рассматривают идею направить войска в Европу из-за ситуации вокруг Украины.

«Я думаю, что сообщения американской прессы об отправке военнослужащих США в Прибалтику в большей степени связаны с переговорами в Вашингтоне по гарантиям безопасности. США ведут себя в ходе контактов с Москвой на эту тему довольно агрессивно», — отмечает политолог.

По его мнению, американская дипломатия «всегда выступает с позиции силы».

Тем не менее собеседник RT уверен, что подобные сведения могут иметь под собой реальную основу.

«Если США пойдут на такие провокационные действия (а их необходимо рассматривать именно под таким углом), то они лишь навредят глобальной безопасности и своим же отношениям с Россией», — заключил Мезюхо.

Ранее издание NYT, ссылаясь на источник в администрации, написало, что президент Соединённых Штатов Джо Байден рассказал о намерении направить тысячи американских военнослужащих в страны Прибалтики и Восточной Европы на фоне ситуации вокруг Украины.