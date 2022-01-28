Bloomberg: администрация Байдена обсудила с крупнейшими банками США санкции против России
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«Члены Совета национальной безопасности и другие высокопоставленные чиновники администрации на этой неделе общались с руководителями банков, включая Citigroup Inc., Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group Inc.», — сообщает агентство со ссылкой на источники, знакомые с деталями происходящего.
Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что американская администрация не хотела бы вводить против России санкции в связи с украинским кризисом, однако готова к таким мерам в случае провала дипломатического урегулирования.
Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что угрозы США о санкциях и их возможное введение будет эквивалентно разрыву отношений.