Bloomberg: администрация Байдена обсудила с крупнейшими банками США санкции против России

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Администрация президента США Джо Байдена проконсультировалась с крупнейшими американскими банками по поводу возможных санкций против России, чтобы выяснить, не приведут ли новые ограничительные меры к дестабилизации глобальной финансовой системы, сообщает Bloomberg.
Bloomberg: администрация Байдена обсудила с крупнейшими банками США санкции против России
  • ©Drew Angerer/Getty Images

«Члены Совета национальной безопасности и другие высокопоставленные чиновники администрации на этой неделе общались с руководителями банков, включая Citigroup Inc., Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group Inc.», — сообщает агентство со ссылкой на источники, знакомые с деталями происходящего.

Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что американская администрация не хотела бы вводить против России санкции в связи с украинским кризисом, однако готова к таким мерам в случае провала дипломатического урегулирования.

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что угрозы США о санкциях и их возможное введение будет эквивалентно разрыву отношений.

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