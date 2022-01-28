Генсек НАТО Столтенберг: Россия получит больше сил альянса у своих границ при агрессии

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Россия получит больше сил НАТО на своих границах в случае агрессии против Украины, заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг.
Генсек НАТО Столтенберг: Россия получит больше сил альянса у своих границ при агрессии
  • © Sebastian Willnow/Dpa-Zentralbild/Dpa
  • Legion-Media

«Россия хочет меньше сил НАТО у своих границ, но в случае агрессии она получит прямо противоположное — она получит больше сил НАТО. НАТО должно быть готово развернуть передовой отряд Сил реагирования во главе с Францией численностью 5 тыс. военных на востоке альянса в качестве предупреждения России о готовности НАТО защищать все страны альянса», — цитирует Столтенберга ТАСС.

При этом он добавил, что НАТО «предпочитает дипломатический путь предотвращения конфликта на Украине».

Этот путь включает «предупреждения в адрес России о последствиях её действий и оказание военной помощи Украине», сказал генсек альянса.

Как ранее отметил глава МИД России Сергей Лавров, переговоры по гарантиям безопасности с США и НАТО не завершены. Вместе с тем он констатировал, что НАТО работает против России.

Комментируя слова Столтенберга о том, что военный альянс изучает возможность  дальнейшего расширения на восточном фланге, Лавров выразил мнение, что генсек НАТО «уже потерял связь с реальностью».

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