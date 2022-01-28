Лавров допустил принятие мер предосторожности в отношении российских дипломатов на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ведомство может принять меры предосторожности в отношении российских дипломатов на Украине.

По его словам, это связано с тем, что США и ряд западных стран решили эвакуировать семьи своих дипломатов с Украины или же даже сотрудников и, вполне возможно, им известно что-то, чего не знают остальные.

«Кстати, про эвакуацию — кто эвакуирует? Американцы и прочие англосаксы — канадцы да британцы. Значит, они что-то знают, чего не знают остальные», — сказал он в интервью четырём радиостанциям.

По его словам, США так активно и цинично используют власти Украины, что «уже сам режим киевский испугался».

«Мы сейчас подумаем, может быть, нам тоже в ожидании каких-то провокаций с их стороны принять меры предосторожности в отношении наших дипломатов. Посмотрим», — подчеркнул.

Ранее Лавров отметил, что Запад, заявляя об эвакуации дипломатов из Киева, нагнетает истерику вокруг Украины.

24 января глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД ЕС пришли к согласию в вопросе о том, что в настоящий момент нет необходимости в каких-либо мерах по эвакуации сотрудников с Украины.