Лавров допустил принятие мер предосторожности в отношении российских дипломатов на Украине
- AP
По его словам, это связано с тем, что США и ряд западных стран решили эвакуировать семьи своих дипломатов с Украины или же даже сотрудников и, вполне возможно, им известно что-то, чего не знают остальные.
«Кстати, про эвакуацию — кто эвакуирует? Американцы и прочие англосаксы — канадцы да британцы. Значит, они что-то знают, чего не знают остальные», — сказал он в интервью четырём радиостанциям.
По его словам, США так активно и цинично используют власти Украины, что «уже сам режим киевский испугался».
«Мы сейчас подумаем, может быть, нам тоже в ожидании каких-то провокаций с их стороны принять меры предосторожности в отношении наших дипломатов. Посмотрим», — подчеркнул.
Ранее Лавров отметил, что Запад, заявляя об эвакуации дипломатов из Киева, нагнетает истерику вокруг Украины.
24 января глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД ЕС пришли к согласию в вопросе о том, что в настоящий момент нет необходимости в каких-либо мерах по эвакуации сотрудников с Украины.