В Европарламенте обеспокоены состоянием информационной безопасности ЕС из-за Китая

Бельгийский евродепутат Филип де Ман поднял вопрос о необходимости внесения некоторых китайских компаний в чёрный список на территории ЕС. С таким предложением политик обратился к Еврокомиссии, обратив при этом внимание на возможные угрозы в сфере европейской информационной безопасности. RT ознакомился с аргументами де Мана.

«Как уже хорошо известно, коммунистическая Китайская Народная Республика занимается извлечением данных с применением квантовых вычислений посредством информационно-коммуникационных технологий, которые она продаёт Западу и, соответственно, странам ЕС в том числе», — заявил парламентарий.

Данная практика применяется или может применяться в отношении потребителей, правительств, а также «всех видов служб на территории ЕС», добавил он.

На этом фоне де Ман поинтересовался, составили ли в Еврокомиссии чёрный список китайских высокотехнологичных продуктов или брендов, которые «по соображениям безопасности» следует запретить на территории ЕС.

«Намеревается ли ЕК ввести официальный запрет на импорт такой продукции из Китая?» — также спросил евродепутат.

В конце 2021 года сообщалось, что в Европарламенте выразили обеспокоенность военными исследованиями и технологическими разработками России и Китая в сфере вооружений с использованием искусственного интеллекта.