В Европарламенте обеспокоены состоянием информационной безопасности ЕС из-за Китая
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«Как уже хорошо известно, коммунистическая Китайская Народная Республика занимается извлечением данных с применением квантовых вычислений посредством информационно-коммуникационных технологий, которые она продаёт Западу и, соответственно, странам ЕС в том числе», — заявил парламентарий.
Данная практика применяется или может применяться в отношении потребителей, правительств, а также «всех видов служб на территории ЕС», добавил он.
На этом фоне де Ман поинтересовался, составили ли в Еврокомиссии чёрный список китайских высокотехнологичных продуктов или брендов, которые «по соображениям безопасности» следует запретить на территории ЕС.
«Намеревается ли ЕК ввести официальный запрет на импорт такой продукции из Китая?» — также спросил евродепутат.
В конце 2021 года сообщалось, что в Европарламенте выразили обеспокоенность военными исследованиями и технологическими разработками России и Китая в сфере вооружений с использованием искусственного интеллекта.