В ЕП выразили обеспокоенность военными разработками России и Китая

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Ксения Калинкина
В Европарламенте выразили обеспокоенность военными исследованиями и технологическими разработками России и Китая в сфере вооружений с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится в проекте резолюции, который представлен в предварительном отчёте специального комитета ЕП по искусственному интеллекту в цифровую эпоху. RT ознакомился с документом.
В ЕП выразили обеспокоенность военными разработками России и Китая
  • AP

«Европарламент обеспокоен военными исследованиями и технологическими разработками, связанными с системами поражающего наступательного вооружения без человеческого контроля, которые ведутся в таких странах, как Россия и Китай, без должного внимания к риску для человечества», — говорится в тексте.

В целом документ посвящён развитию технологий в современном мире. В основном речь идёт о прогрессе и перспективах в сфере искусственного интеллекта, а также о вытекающих из этого проблемах и рисках.

Например, в отчёте упоминается, что технологии ИИ среди прочего могут использоваться при ведении информационных войн, распространении дезинформации, осуществлении кибератак и контроле за гражданами.

В документе говорится, что сегодня в мире существует «плотная конкуренция в области технологий ИИ». В ней участвуют не только два лидера, которыми, по мнению авторов отчёта, являются США и Китай, но и Канада, Индия, Израиль, Япония, Россия, Южная Корея и Великобритания.

В заключение в тексте делается акцент на том, что ЕС отстаёт от фаворитов гонки «фактически во всех категориях» в сфере ИИ и «продолжает терять позиции», несмотря на принимаемые меры. В связи с этим в проекте резолюции перечисляется ряд мер, которые могли бы поспособствовать исправлению ситуации.

Так, речь идёт о необходимости нововведений в области законодательства, устранении основных барьеров для разработчиков, увеличении инвестиций в развитие ключевых технологий и многом другом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что применение ИИ в войсках приобретает первоочередное значение. Он отметил, что подобные технологии способны обеспечить качественный прорыв при повышении боевых характеристик оружия. 

«Такие технологии должны активнее применяться и в системах управления войсками и вооружением, средствах связи и передачи данных, а также высокоточных ракетных комплексах», — добавил он в ходе совещания по оборонной тематике.

Как передавали СМИ, в Китае также большое внимание уделяют развитию искусственного интеллекта в военной сфере. При этом как в Москве, так и в Пекине последовательно подчёркивают, что их деятельность не представляет угрозы ни для одного из иностранных государств.

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