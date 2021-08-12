В ЕП обвинили российскую NtechLab в «нарушении прав человека»

Европарламентарий от Чехии Маркета Грегорова обвинила российскую компанию по разработке программного обеспечения NtechLab в «нарушении прав человека». Свою позицию депутат объяснила в обращении к Европейской комиссии (ЕК). С соответствующим документом ознакомился RT.

По словам Грегоровой, на NtechLab возложена задача по эксплуатации в России биометрической системы «массовой слежки» за гражданами.

В связи с этим евродепутат напомнила, что в ЕС существуют нормы, заложившие основу применения адресных ограничительных мер для урегулирования проблемы «серьёзных нарушений и ущемлений прав человека в мире»: решение Совета ЕС 2020/1999 и постановление Совета ЕС 2020/1998.

«Данные адресные ограничительные меры... призваны способствовать усилиям ЕС по консолидации и поддержке демократии, верховенства права и прав человека», — уточнила Грегорова.

Учитывая это, парламентарий обратилась к Еврокомиссии с вопросом о том, включены ли NtechLab и аффилированные с ней компании в списки экспортного контроля «за нарушение прав человека».

«Распространяется ли на них действие текущих или планируемых санкций ЕС, и если нет, то почему?» — поинтересовалась она.

Кроме того, Грегорова спросила у ЕК, почему ряд европейских компаний, в том числе финская Futurice, испанская Kimaldi, румынская Intrada Capital SRL и словацкая Lurity, всё ещё сотрудничают с NtechLab.

Ранее сообщалось, что МВД России начало применение новой системы распознавания лиц и силуэтов людей и автомобилей в пяти регионах страны. Компанией-разработчиком выступила NtechLab.

Также осенью 2020 года стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций и ведущие суверенные фонды Ближнего Востока инвестировали более 1 млрд рублей в NtechLab — одну из ведущих мировых компаний в области разработки систем компьютерного зрения на базе искусственного интеллекта и нейронных сетей.