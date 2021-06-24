МВД начало применение системы распознавания лиц

МВД начало применение новой системы распознавания лиц и силуэтов людей и автомобилей в пяти регионах России.

«Могу сказать, что она [система распознавания лиц и силуэтов] применяется МВД в пяти регионах России, также используется за рубежом», — цитирует ТАСС гендиректора компании-разработчика Ntechlab Андрея Теленкова.

Он не стал уточнять, о каких именно регионах идёт речь.

По его словам, решение по силуэтам вызывает серьёзную заинтересованность клиентов.

2 марта начальник службы безопасности Московского метрополитена Андрей Кичигин заявил, что в системе распознавания лиц, функционирующей в метро, не содержится личных данных граждан.