МВД начало применение системы распознавания лиц

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МВД начало применение новой системы распознавания лиц и силуэтов людей и автомобилей в пяти регионах России.

«Могу сказать, что она [система распознавания лиц и силуэтов] применяется МВД в пяти регионах России, также используется за рубежом», — цитирует ТАСС гендиректора компании-разработчика Ntechlab Андрея Теленкова.

Он не стал уточнять, о каких именно регионах идёт речь.

По его словам, решение по силуэтам вызывает серьёзную заинтересованность клиентов.

2 марта начальник службы безопасности Московского метрополитена Андрей Кичигин заявил, что в системе распознавания лиц, функционирующей в метро, не содержится личных данных граждан.

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