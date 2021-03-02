В Московском метрополитене прокомментировали работу системы распознавания лиц

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Начальник службы безопасности Московского метрополитена Андрей Кичигин заявил, что в системе распознавания лиц, функционирующей в метро, не содержится личных данных граждан.
В Московском метрополитене прокомментировали работу системы распознавания лиц
  • © РИА Новости / Сергей Гунеев

Об этом он сообщил в беседе с «Москвой 24».

«Система только сравнивает фотографию пассажира с фото из базы данных розыска. Если человека нет в этих базах, то и сравнивать не с чем. Сведения хранятся в центре обработки данных, доступ к ним имеют сотрудники МВД», — рассказал Кичигин.

Он добавил, что система распознавания лиц позволила задержать более 900 преступников в метро за полгода.

Ранее независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал работу системы Face Pay, которую могут внедрить в метро.

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