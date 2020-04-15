Разработчик умных камер рассказал о распознавании лиц в КНР в карантин

Руководитель компании, которая создала систему распознавания лиц в Москве, сооснователь NtechLab Александр Кабаков рассказал, как в Китае в условиях эпидемии коронавируса работала система видеослежения.

«Самое масштабное использование распознавания лиц и, чуть шире, видеоаналитики... наблюдается в Китае. И там, как мы видим, результаты довольно серьёзные в этой работе, карантин достаточно быстро удалось завершить… У нас пока работает только система распознавания лиц, когда у нас есть список людей, которые должны находиться на карантине: если они выходят в город, приходит уведомление соответствующим службам», — сказал он в ходе стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

По его словам, в случае с Китаем «чуть шире работает система».

«Есть видеоаналитика, связанная с силуэтами, с отслеживанием контактов и так далее. То есть они довольно широко умеют идентифицировать не только человека заражённого — выходит он, не выходит, — но ещё круг его контактов, и, соответственно, этих людей предупреждать, что им надо самоизолироваться», — добавил Кабаков.

Кабаков также рассказал о работе системы распознавания лиц, в том числе в Москве в условиях самоизоляции, и оценил возможность обмана умных камер с помощью маски или грима.