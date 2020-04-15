Разработчик оценил возможность обмана системы распознавания лиц маской

Разработчик системы умных камер, сооснователь NtechLab Александр Кабаков рассказал о работе системы распознавания лиц, в том числе в Москве в условиях самоизоляции, а также оценил возможность обмана умных камер с помощью маски или грима.

«Наш алгоритм изначально заточен под борьбу с преступностью. Целью внедрения системы в Москве была борьба с преступностью. Мы очень эффективно отработали на чемпионате мира по футболу, там больше 100 человек за месяц из федерального розыска было найдено», — сказал он в ходе стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

По его словам, в ряде случаев люди пытались пройти на разные объекты, надевая шляпу или очки.

«Есть смешные кейсовые истории, когда люди пытались несколько раз пройти на разные объекты (это не с Москвой связано): один раз пытались зайти в шляпе, другой раз — в очках. И везде наша система их отлавливала», — заверил Кабаков.

В его компании, отметил он, были проведены дополнительные тесты, поскольку многие носят маски.

«Мы проводили разные тесты, поскольку многие носят маски, то есть даже маска — перекрытие больше чем на половину лица, — в принципе, не гарантирует, что человека распознают… Камеры умные и умеют вычислять людей, даже если они пытаются как-то загримироваться», — добавил он.

По словам специалиста, в Москве действует более 100 тыс. камер.

«С 1 января наша система подключена к камерам города Москвы, больше 100 тыс. камер. Она используется при соблюдении режима самоизоляции», — добавил он.

Ведущие задали ему вопрос, могут ли москвичи быть уверены, что данные с камер будут использоваться только в целях борьбы с коронавирусом.

«Конечно, можете быть уверенными. У нас, например, как у разработчика даже нет доступа к этой системе. Вся система в безопасном хранилище, которое принадлежит государству. Соответственно, этот доступ жёстко регламентирован, он защищается всеми возможными структурами… Весь доступ к системе логируется. То есть если кто-то захочет поискать свою подругу, условно говоря, на камерах, то это будет отражено в системе, и, конечно же, последуют определённые наказания», — подчеркнул он.

В середине марта в МВД сообщили, что с помощью системы видеонаблюдения «Безопасный город» в Москве было выявлено более 200 нарушений режима самоизоляции в связи с распространением COVID-19.